Скандал в Ивано-Франковске: школьникам раздали грамоты с российским триколором (видео)

Как говорится в сюжете ТСН.19:30, недоразумение в центре занятости объяснили механической ошибкой. "Директор позвонил в эту службу – государственное учреждение, насколько я понимаю. Они посмеялись: ой-ой... и все", - сказал возмущенный заместитель директора школы-лицея №23 Александр Кочинаш.

Учителя опубликовали фото грамот в соцсетях, потому что их не устраивает такой несерьезный подход: на согласованном с департаментом образования мероприятии не купить по 1,5 гривны грамоты в магазине.

На следующий день работники центра таки пришли в школу, извинились, грамоты забрали, взамен вручили школьникам другие – уже с сине-желтой лентой. "Объяснили, что были когда-то заготовленные грамоты, спешили, недосмотрели и прочее. Я так понял, что пожалели денег купить новые грамоты, кто-то вытащил из интернета", - считает директор учебного заведения Николай Василик.

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На скандальных грамотах стояла мокрая печать ивано-франковского городского центра занятости и подпись его руководителя. Как Игорь Сливинский не заметил на них российский триколор и разрешил такую награду вручить детям, узнать так и не удалось: на рабочем месте его не было, а секретарь помочь журналистам отказалась. "Я не имею его номера телефона. Он где-то уехал", - заявила она.

Как сообщал УНИАН, год назад в столице Алтайского края РФ произошел похожий инцидент - детский сад выдавал грамоты с гербом Украины.