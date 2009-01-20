Для стабилизации работы ГТС нужно 36 часов

Для стабилизации работы газотранспортной системы нужно 36 часов, чтобы войти в прошлогодний режим транспортировки газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил директор ГП «Управление магистральных газопроводов «Донбасстрансгаз» Юрий КОШЕЛЬ на совещании в Донецкой облгосадминистрации, где обсуждался вопрос текущей ситуации в реальном секторе экономики Донецкого региона.

По его словам, сейчас в «Донбасстрансгазе» занимаются балансировкой и распределением потока газа, «чтобы привести газотранспортную систему в тот режим, в котором она работала на 1 января 2009 года». Ю.КОШЕЛЬ сказал, что «для стабилизации всей нашей газотранспортной системы необходимо времени нам 36 часов, поэтому это для нас хорошая новость, потому что мы будем работать в том же режиме, в котором работали в 2008 году».