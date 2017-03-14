Меч викинга, который год назад изъяли у черных археологов, наконец отдали на реставрацию (видео)
22:40, 14 марта 2017Общество
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Меч викинга пограничники и Служба безопасности Украины отбили у контрабандистов.
Меч викинга отдали на реставрацию / скриншот
Теперь историки выяснят, как он оказался на территории Украины и кому принадлежал.
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Даже сквозь ржавчину увидели: он чрезвычайно ценный, датируется 10-м веком.
Меч викинга пограничники и Служба безопасности Украины отбили у контрабандистов. СБУ за это еще и награды от министерства культуры получила.
Меч викинга, который год назад изъяли у черных археологов, наконец отдали на реставрацию
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