Меч викинга, который год назад изъяли у черных археологов, наконец отдали на реставрацию (видео)

Теперь историки выяснят, как он оказался на территории Украины и кому принадлежал.

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Даже сквозь ржавчину увидели: он чрезвычайно ценный, датируется 10-м веком.

Меч викинга пограничники и Служба безопасности Украины отбили у контрабандистов. СБУ за это еще и награды от министерства культуры получила.