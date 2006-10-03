Рудьковский придумал новые правила для железной дороги

Министерство транспорта и связи Украины разработало проект приказа, которым предлагается ввести новые Правила перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом Украины. Текст проекта приказа размещен на сайте министерства.

Документом предлагается установить эти правила с 1 января 2007 г. Со дня вступления приказа в силу предлагается считать утратившим действие приказ Министерства транспорта Украины от 28 июля 1998 года №297 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины”, зарегистрированный в Минюсте 1 октября 1998 г.

Приказ предлагается принять с целью обеспечения надлежащего уровня обслуживания пассажиров, поскольку железные дороги расширяют сферу предоставления основной транспортной услуги. В связи с этим возникла необходимость урегулировать и конкретизировать ряд положений относительно перевозки пассажиров, как в прямом, так и пригородном соединении, разработать отдельный порядок относительно перевозки спецконтингента, организации курсирования и оформления перевозки пассажиров в собственных вагонах физических лиц и ввести раздел относительно правил проезда пассажиров в поездах внутреннего соединения.

Кроме того, в правилах предусмотрена унификация основных норм правил перевозки железными дорогами Украины с международными правилами по странам СНГ. В частности, она предусматривает:

упорядочение обслуживания льготных категорий пассажиров;

повышение ответственности работников железных дорог в случае невыполнения ими мер по устранению выявленных недостатков при организации перевозок на железных дорогах и в случае потери проездных документов проводником пассажирского вагона;

уточнение и приведение в соответствие положений относительно перевозки домашних животных и птиц, применения тарифов и сборов, возвращения платежей за проездные документы;

установление ответственности за потерю или повреждение ручной клади пассажиров;

дополнение новыми определениями и др.

Реализация проекта приказа даст возможность урегулировать процесс перевозки пассажиров железнодорожным транспортом, повысить уровень обслуживания пассажиров, достичь последующего развития дополнительных сервисных услуг, обеспечить безопасность пассажиров при пользовании железнодорожным транспортом, повысить ответственность перевозчиков, независимо от форм собственности.

Кроме того, по данным «Укрзализныци», принятие новых Правил перевозки пассажиров и багажа является необходимым, поскольку ряд положений прежних правил - морально устаревшие, содержат неполную информацию, нуждаются в уточнении отдельных пунктов, а в отдельных случаях в их замене.