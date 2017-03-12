В оккупированном Крыму россияне развернули комплекс радиоэлектронной борьбы - СМИ

Об этом сообщают крымские СМИ, передает Крым.Реалии.

Сообщается, что «Мурманск-БН» – береговой комплекс радиоэлектронной борьбы. Комплекс ведет радиоразведку, перехват сигналов противника и их подавление по всему коротковолновому диапазону на дальностях до 5000 км. Комплекс смонтирован на семи грузовиках.

Антенный комплекс монтируется на четырех телескопических опорах высотой до 32 метров. Нормативное время развертывания 72 световых часа.

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Как известно, авиация Черноморского флота России пополнилась эскадрильей Су-30СМ.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».