Европарламент на следующей неделе обсудит ситуацию по Крыму и украинских политзаключенных

Европарламент на будущей неделе обсудит ситуацию в Крыму и относительно украинских политзаключенных в России. Об этом в своем Twitter написал президент Петр Порошенко.

Надеюсь на содержательную резолюцию ЕП и решение ЕС о продлении санкций против России за оккупацию Крыма уже на следующей неделе — Петр Порошенко (@poroshenko) 10 марта 2017 г.

Он отметил, что соответствующую резолюцию ЕП рассмотрит 16 марта. Глава государства также выразил надежду относительно продления санкции против РФ со стороны Евросоюза.

Напомним, суд ООН может вынести временное решение по России до 5 апреля. Об этом сообщил президент Украинской ассоциации внешней политики Владимир Хандогий.

«Я думаю, что это правильный курс, и нам надо пройти этот путь. Что касается позиции России, то ее позиция - все отрицать, опровергать и ни на что не соглашаться», - сказал он.