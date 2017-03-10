Европарламент на следующей неделе обсудит ситуацию по Крыму и украинских политзаключенных

19:57, 10 марта 2017
Политика
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Украинский президент надеется на содержательную резолюцию.

Иллюстрация / REUTERS

Европарламент на будущей неделе обсудит ситуацию в Крыму и относительно украинских политзаключенных в России. Об этом в своем Twitter написал президент Петр Порошенко.

Он отметил, что соответствующую резолюцию ЕП рассмотрит 16 марта. Глава государства также выразил надежду относительно продления санкции против РФ со стороны Евросоюза.

Напомним, суд ООН может вынести временное решение по России до 5 апреля. Об этом сообщил президент Украинской ассоциации внешней политики Владимир Хандогий.

«Я думаю, что это правильный курс, и нам надо пройти этот путь. Что касается позиции России, то ее позиция - все отрицать, опровергать и ни на что не соглашаться», - сказал он.

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Теги: #Европарламент