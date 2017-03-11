В Одессе арестован скрывавшийся от следствия участник массовых беспорядков 2 мая 2014 года

В Одессе взят под стражу скрывавшийся от следствия активный участник массовых беспорядков, которые произошли в городе 2 мая 2014 года.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, 10 марта подозреваемому, который принимал активное участие в событиях 2 мая 2014 года, судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Отмечается, что подозреваемый скрывался от органов следствия более трех лет.

«Кроме того, суд согласился с доводами прокурора о невозможности определения залога в связи с тяжестью преступления, приведшего к гибели людей», - подчеркнули в пресс-службе.

В прокуратуре уточнили, что арестованный принимал участие в беспорядках на стороне антимайдана.

Как сообщал УНИАН, 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300. Большинство людей погибли во время пожара в Доме профсоюзов на Куликовом поле.

В настоящее время в Малиновском райсуде Одессы рассматриваются эпизоды производства о массовых беспорядках, имевших место в центре города. На скамье подсудимых – 20 обвиняемых, из которых пятеро содержатся под стражей (в том числе двое россиян), у остальных – другие меры пресечения.