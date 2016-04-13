В Одессе в суде по массовым беспорядкам 2 мая 2014 года свидетель опознал пятерых участников событий

Как передает корреспондент УНИАН, на заседание Малиновского районного суда, рассматривающего вышеназванное дело, явился основной свидетель обвинения – Александр Посмиченко, который ранее отказался от своих показаний. Последнее он пояснил сегодня тем, что другой обвиняемый ему угрожал расправой.

Он отметил, что 2 мая во время беспорядков в центре города видел обвиняемых Сергея Долженкова (Капитан Какао), гражданина РФ Максима Сакауова, а также Владислава Романюка, Сергея Корчинского и россиянина Евгения Мефедова. По свидетельству Посмиченко, они бросали в сторону проукраинских активистов бутылки с зажигательной смесью, подносили указанные емкости, бросали камни.

Остальные трое - Владислав Романюк, Сергей Корчинский и россиянин Евгений Мефедов, по свидетельству Посмиченко, бросали в сторону проукраинских активистов бутылки с зажигательной смесью, подносили указанные емкости, бросали камни.

Кроме того, по словам свидетеля, который также является подозреваемым в данном деле, он познакомился с Корчинским еще в феврале 2014 года в пророссийском лагере – на Куликовом поле, примерно с тех пор также знаком с Романюком.

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Как признал допрашиваемый, в тот день он прибыл в центр города вместе с группой «куликовцев» примерно в 15.10 по требованию антимайдановца по прозвищу «Боцман», который был его «командиром мобильной группы».

Показания свидетель дал в отношении Долженкова, Мефедова и Сакауова, после чего сослался на головную боль.

Следующее заседание суда запланировано на 21 апреля.

Как сообщал УНИАН, 8 апреля в заседании Малиновского райсуда было представлено ходатайство свидетеля Посмиченко о том, что он даст показания, но опасается за свою жизнь. Адвокат свидетеля (Посмиченко также является обвиняемым, но материалы по нему выделены в отдельное производство) ходатайствовал о допросе в режиме видео-конференции. Однако коллегия судей отказала, потребовав, чтобы свидетель явился в суд лично 13 апреля. В марте этот свидетель отказался давать показания в суде.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.

В настоящее время в Малиновском районном суде Одессы рассматривается производство, открытое по факту массовых беспорядках, имевших место в центре города. Материалы по пожару в Доме профсоюзов выделены в отдельное производство.