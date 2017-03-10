Массовое исполнение гимна Украины во Львове (фоторепортаж)

17:01, 10 марта 2017
Общество
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В пятницу, 10 марта, возле Ратуши львовяне исполнили нацональний гимн Украины.

Таким образом горожане отметили 152-ю годовщину со дня первого официального исполнения национального гимна / УНИАН

При этом был развернут большой флаг Украины, а с открыток желтого и синего цветов создан Государственный Герб.

Сегодняшняя акция приурочена ко Дню национального гимна Украины. В ней приняли участие военные, оркестр, общественные организации и обычные львовяне.

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Таким образом горожане отметили 152-ю годовщину со дня первого официального исполнения национального гимна, состоялось 10 марта 1865 года во время концерта по случаю Шевченковских дней в Перемышле.

В наши дни ежегодно в центре Львова под Ратушей собираются тысячи львовян для совместного исполнения гимна.

Как это было смотрите в фоторепортаже УНИАН.

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Теги: #Львов#гимн#флешмоб