Подавляющее большинство читателей УНИАН поддерживают идею введения квот для украинского языка на телевидении - опрос

Так, согласно результатам опроса на сайте УНИАН, 79% читателей полностью поддерживают увеличение квот для украинского языка на отечественном телевидении, а также убеждены, что это надо было сделать уже давно.

Еще 4% опрошенных также одобрительно относятся к этой идее, но считают, что надо сначала подготовить качественный украиноязычный продукт.

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Категорически против введения подобных квот высказались 13% респондентов, заявив, что это ущемляет их права как русскоязычного гражданина.

При этом 3% читателей УНИАН, заметили, что у них вообще нет телевизора и они себя прекрасно без него чувствуют.

1% опрошенных отметили, что им в АТО все равно, какой там язык на телевидении, чтобы война кончилась.

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Как сообщал УНИАН, 9 марта президент Украины Петр Порошенко заявил, что выступает за принятие закона об увеличение доли украинского языка на телевидении.

В то же время с 8 ноября 2016 года в Украине уже действуют квоты на украинский язык на радио. Так, украинские радиостанции должны иметь в своем эфире не менее 35% песен на государственном языке.