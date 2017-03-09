В Сумах суд выпустил из-под стражи экс-главврача психбольницы, подозреваемую в истязании пациентов

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение Апелляционный суд области вынес сегодня, 9 марта, рассмотрев ходатайство адвокатов об отмене решения Заречного суда г.Сумы относительно изменения меры пресечения к подозреваемой.

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В частности, в своих аргументах защитники ссылались на то, что их подопечная ранее не была судима, а обвинения, которые ей инкриминируют, не предусматривают заключения под стражу. Сама подозреваемая, обратившись к судьям, отметила, что ее содержание под стражей является противозаконным.

В свою очередь прокурор был убежден, что нахождение подозреваемой на свободе может нести угрозу давления на свидетелей. Однако суд не принял их во внимание и, посовещавшись, постановил отменить решение первой инстанции, а содержание подозреваемой под стражей изменить на круглосуточный домашний арест, пока по резонансному делу будет продолжаться следствие.

Защита планирует обжаловать и это решение суда, чтобы еще больше смягчить его.

Как сообщал УНИАН, в Сумах 3 марта суд избрал бывшему главному врачу областной специализированной психиатрической больнице №2, которую подозревают в истязании пациентов, меру пресечения в виде содержания под стражей до 28 апреля без права внесения залога.

1 марта указанной женщине было вручено сообщение о подозрении по ч.1 ст.127 (истязания, то есть умышленное причинение физического или морального страдания путем мучения с целью дискриминации) и ч.3 ст.135 (оставление в опасности, повлекшее смерть) УК Украины. Подозреваемой грозит до восьми лет лишения свободы.

В рамках открытого уголовного производства была проведена эксгумация тел семи пациентов, которые скончались в указанной больнице в декабре 2016 года якобы от сердечно-сосудистой недостаточности, интоксикации и тому подобное. Установлено, что патологоанатомические исследования тел вообще не проводились, или проводились поверхностно, некоторые составленные документы поддельные. Причиной смерти пяти пациентов является острая пневмония, обусловленная длительным пребыванием в помещении с пониженной температурой.

Также была проведена эксгумация тела 28-летней женщины, которая скончалась в больнице в феврале 2016 года, согласно свидетельству о смерти от интоксикации. На теле женщины были обнаружены переломанные все ребра и черепно-мозговая травма с кровоизлиянием внутрь.

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Кроме того, 3 марта сообщение о обоснованном подозрении в ненадлежащем выполнении своих профессиональных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия, было вручено заведующему психо-диагностического отделения коммунального учреждения «Областная специализированная психиатрическая больница №2». Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины.

7 марта было сообщено о подозрении заведующей патологоанатомическим отделением коммунального учреждения «Ахтырская центральная больница», которая составила ложные протоколы по результатам вскрытия трупов пациентов областной специализированной психиатрической больницы №2 (ч.1 ст.366 УК Украины).

Согласно выводам судебно-медицинских экспертиз, по результатам эксгумации установлено, что врач-патологоанатом высшей квалификационной категории не проводила полного патологоанатомического вскрытия четырех трупов с исследованием всех полостей тела и внутренних органов, при этом умышленно составила заведомо ложные протоколы патологоанатомического исследования с указанием недостоверных причин смерти пациентов психиатрической больницы. Досудебное расследование продолжается.