В СБУ назвали имена причастных к кровавому обстрелу пассажирского автобуса под Волновахой в 2015 году

К обстрелу автобуса под Волновахой в январе 2015 года причастны гражданин России, полковник ВС РФ Анатолий Синельников и гражданин Украины Юрий Шпаков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков на совместном брифинге с первым заместителем генпрокурора Дмитрием Сторожуком.

«На сегодняшний день мы можем объявить о том, кто непосредственно осуществлял руководство совершением данного преступления (обстрел автобуса возле Волновахи в 2015 году – УНИАН)», - заявил Сторожук.

«Согласно выводам баллистической экспертизы, пассажирский автобус был поражен 120-мм неуправляемыми реактивными осколочно-фугасными снарядами М-21 ОФ (изделие 9 М22У), отстрелянными из трех реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" из района города Докучаевск», - говорится в видеосюжете, который был подготовлен правоохранителями и продемонстрирован во время брифинга.

В свою очередь Маяков напомнил, что сразу после осуществления этого обстрела было начато уголовное производство о совершении теракта, в результате которого погибли люди (ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины).

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«Наказание за это преступление предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы», - отметил он.

«Два года мы потратили, чтобы собрать доказательства для того, чтобы установить лиц, причастных к совершению преступления», - сказал Маяков.

«Нам удалось получить доказательства, которые стали основанием для сообщения о подозрении конкретным лицам, а именно – гражданину России, военнослужащему полковнику Синельникову и гражданину Украину Шпакову, непосредственно руководившему артиллерийским батальоном, который вел обстрел», - отметил он.

По словам Маякова, Синельников занимал должность командира, так называемого куратора 5-й «армейской бригады» и руководил действиями Шпакова.

«Работа продолжается, потому что есть другие лица с позывными (причастные к этому преступлению). Мы их рано или поздно всех идентифицируем», - заверил он.

Как сообщал УНИАН, 13 января 2015 года террористы со стороны оккупированного Докучаевска из реактивных систем залпового огня «Град» открыли огонь по блокпосту №5 на трассе Мариуполь-Волноваха-Донецк. Под обстрел попал рейсовый автобус, двигавшийся по маршруту Златоустовка-Донецк. В результате обстрела от множественных осколочных ранений в салоне автобуса погибли 10 мирных жителей, еще 2 человека скончались от ранений в больнице, 18 человек получили ранения.

14 января 2015 года Совет безопасности ООН на своем заседании в Нью-Йорке осудил обстрел автобуса под Волновахой, в результате которого погибли мирные жители.