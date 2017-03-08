У директора ГП "Электровозостроение" нашли позолоченный умывальник (фото)

Об этом генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал в Facebook, разместив соответствующее фото.

Как отметил Луценко, «некоторые мужчины работают на кухне только 8 марта. Но готовятся основательно».

«Днепропетровская прокуратура объявила подозрение директору государственного предприятия "Электровозостроение" Зельдину, который списал 3 млн грн за ремонт двигателей для электровозов на счет ООО "Бумажная фабрика". При этом злоумышленник совершенно не озабочен задолженностью по зарплате перед работниками ГП в 6 млн грн. Его интересовало другое», - отметил генпрокурор.

По его словам, во время обыска следователи обнаружили у Зельдина «покрытый золотом рукомойник».

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«Его блеск светит хозяину от 7 до 12 лет», - отметил Луценко.

Как сообщал УНИАН, в Днепре сотрудники СБУ и прокуратуры выявили факт растраты руководством госпредприятия, которое занимается производством и ремонтом электровозов, около 3 млн грн бюджетных средств, выделенных на ремонт двигателей для электровозов.

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (растрата имущества) и ч. 1 ст. 175 (невыплата заработной платы) Уголовного кодекса Украины. Руководителю предприятия сообщено о подозрении в преступлении.