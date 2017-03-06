Омбудсмен анонсировала перемещение заключенных из оккупированного Крыма в Украину в ближайшее время

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская и уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова обсудили вопросы реализации предыдущих договоренностей относительно перемещения 18 украинских граждан, которые отбывают наказание на территории АР Крым, в другие учреждения для дальнейшего отбывания наказания на территории материковой Украины.

Как сообщила пресс-служба уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, встреча состоялась сегодня в Женеве в рамках проведения Ежегодной встречи Глобальной сети национальных институтов по правам человека (GANHRI).

Читайте такжеВ России решили забирать детей за долги по коммуналке

"Омбудсмены Украины и РФ сообщили, что указанное перемещение произойдет в ближайшее время", - отмечается в сообщении.

Также Лутковская выразила желание посетить Андрея Захтея, Евгения Панова и других украинских граждан, которые сейчас находятся в СИЗО Симферополя, Романа Сущенко, который находится в СИЗО Москвы, а также других политзаключенных, которые уже отбывают наказание в различных исправительных заведениях на территории РФ.

*** Омбудсмены Украины и РФ договорились о перемещение 18 заключенных из мест несвободы АР Крым на материковую часть Украины для дальнейшего отбывания наказания в июне 2016 года.

Как сообщал УНИАН ранее, Европейский Союз выделяет 1,5 миллиона евро для реализации проекта, направленного на совершенствование работы офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека.