Правоохранители нашли внушительный арсенал оружия в частном гараже

В городе Керчь АР Крым, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, из гаража, принадлежащего жителю Киевской области, изъяты пулемет ДШК, пулемет Дегтярева, противотанковое ружье Дегтярева, автомат ППШ, автомат ППС, автомат Калашникова, обрезы винтовки Мосина и карабина СКС, две мины, 13 гранат, часть авиабомбы, 300 граммов взрывчатки и 2382 патрона к различному оружию.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, по предварительным данным, указанное оружие принадлежало преступному авторитету, который был убит в 1995 году.

Всего за сутки за незаконное хранение оружия задержаны 25 человек. У правонарушителей изъяты 2 пулемета, противотанковое ружье, три автомата, 2 обреза винтовок, 13 гранат, 300 граммов взрывчатки и почти 2400 патронов.