Васадзе прекращает выпуск автомобилей ”Таврия”

С 1 января 2007 года Запорожский автомобилестроительный завод прекращает выпуск автомобилей "Таврия", сообщил главный конструктор "ЗАЗ" Сергей Вяткин.

Между тем, планируется, что еще некоторое время будут выпускаться автомобили "Славута".

С уходом "Таврии" украинским автолюбителям, по-видимому, придется перейти на машины выше классом: приобретать относительно недорогие "Дэу Сенсы" с мелитопольскими двигателями либо "Ланосы" разных модификаций.

При этом, руководство ЗАО призывает автолюбителей не опасаться по поводу дефицита на запчасти "Таврии": сервисные центры, обслуживающие эти авто, будут работать в прежнем режиме.

Корреспондент