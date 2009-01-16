У вкладчиков есть все шансы через суд вернуть средства депозитов

Юристы считают, что вкладчики банков, которые намерены в судебном порядке требовать возврата депозитов, имеют высокие шансы на успех.

«Вопросы возврата вкладов регулируется Гражданским кодексом Украины. Этот нормативный акт является законом, а любые изменения в законы могут вноситься только законами. В данном случае постановление Национального банка Украины является подзаконным актом, и, по сути, не может вносить изменения в законы, - отметил старший партнер юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры» Михаил ИЛЬЯШЕВ. - В данном случае НБУ фактически попытался изменить Закон Украины, а именно Гражданский кодекс Украины в части возврата вкладов».

Также М.ИЛЬЯШЕВ подчеркнул, что письмо НБУ к руководителям коммерческих банков, в котором он разъясняет, как именно нужно трактовать нормы постановления №413, не является нормативным актом и, тем более, не может определять порядок возврата депозитов, в частности, вводить ограничение на снятие средств.

«Если постановление Национального банка - это подзаконный нормативный акт, то письмо - это не нормативный акт, это - ничто», - подчеркивает М.ИЛЬЯШЕВ.

Такую позицию юриста поддерживает его коллега из юридической фирмы Magisters

Ярослав ОЛЕЙНИК, который также уверен, что Нацбанк не имеет законных оснований вводить мораторий на досрочное расторжение депозитных договоров.

«Позиция НБУ, устанавливающая запрет на досрочное снятия депозитов - незаконна, поскольку, скорее всего, противоречит условиям возврата вкладов, оговоренных с клиентом в депозитном договоре, и в том числе противоречит ст. 1060 Гражданского кодекса Украины, в соответствии с которой условие договора об отказе от права досрочного требования вклада является ничтожным», - подчеркнул Я.ОЛЕЙНИК.

Оба эксперта уверены, что те, кто решит вернуть свои сбережения в судебном порядке, имеют высокие шансы на успех.

«В конечном итоге, судебные перспективы удовлетворения исков клиентов достаточно высоки. В части физического лица последнее может аргументировать свою позицию как указанной ст. 1060 Гражданского кодекса Украины, так и положениями ЗУ «О защите прав потребителей», - отмечает Я.ОЛЕЙНИК.

Как сообщал УНИАН. 11 октября 2008 года Национальный банк Украины принял постановление №319, которое ввело запрет на досрочное расторжение депозитных договоров. Несмотря на то, что постановление НБУ от 4 декабря 2008 года №413, которым отменяется 319-ое постановление и мораторий, не содержит прямого запрета банкам выдавать досрочно вклады, Нацбанк дополнил его Письмом №22-310/946-17250, в котором сообщил о сохранении запрета на досрочный отзыв депозита.

Справка УНИАН. «По договору банковского вклада, независимо от его вида, банк обязан выдать вклад или его часть по первому требованию вкладчика, кроме вкладов, сделанных юридическими лицами на других условиях возвращения, которые установлены договором. Условие договора об отказе от права на получение вклада по первому требованию является ничтожным», - говорится в статье 1060 Гражданского кодекса Украины.