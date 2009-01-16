500 предпринимателей протестовали против рыночного налога

В Чернигове предприниматели и работники местных рынков присоединились к всеукраинской предупредительной акции протеста против введения рыночного налога. В знак протеста сегодня черниговские рынки второй день не работали.

Как передает корреспондент УНИАН, организаторы акции в Чернигове – областной независимый профсоюз "Трудящиеся" и Черниговский профсоюз предпринимателей – собрали на центральной Красной площади города почти 500 предпринимателей и работников рынков.

Участники митинга имитировали траурную процессию и принесли на площадь траурные венки и гроб с надписью "Рынки". Они требовали не допустить закрытия рынков и защитить малый бизнес от непомерного налогообложения.

Как пояснил председатель правления ЗАО РК „Нива” Олег МОРОЗ, при условии утверждения закона, предусматривающего введение рыночного налога, рынкам придется закрыться.

„Есть еще один выход из ситуации – на следующий день после принятия закона мы закроем рынок и отдадим документы на перерегистрацию рынка в торговый центр, - сказал он, добавив, что тогда бюджет не получит от предпринимателей ни рыночного налога, ни рыночного сбора.

Директор ООО „Черниговский колос” Нина КАЛИНИЧЕНКО уточнила, что сейчас Центральный рынок города получает 200 тыс. грн. прибыли ежемесячно. Для того, чтобы уплатить рыночный налог по минимальной ставке, согласно предложенному закону, рынку придется ежемесячно платить 359 тыс. грн. „Мы закроем рынок, потому что мы не зарабатываем столько денег!” – сказала она.