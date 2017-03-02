На Харьковщине пограничники разоблачили схему легализации иностранцев путем фиктивного устройства на обучение

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

По его словам, документация существования схемы легализации иностранцев началась в августе прошлого года. Установлено, что при посредничестве ряда должностных лиц в контролирующих органах иностранцев фиктивно зачисляли в два частных учебных заведения Харькова - "Укртехпрогрес" и Экономическую академию.

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За получение временного вида на жительство в Украине, что давало возможность свободного перемещения через границу в другие страны, участники сделки брали с каждого «студента» от 650 до 850 долларов.

Сейчас установлены более 10 фигурантов. На протяжении 24-25 февраля в восьми местах были проведены санкционированные обыски с участием сотрудников прокуратуры, СБУ и полиции, изъята так называемая черная бухгалтерия и деньги.

Также установлено, что канал легализации иностранцев действовал с 2006 года, и за это время было «легализовано» около 2 тысяч человек, подавляющее большинство из которых - это выходцы из стран Восточной Азии и Африки.

Следственные действия по этому делу продолжаются, отметил представитель ГПСУ.