Украинские пограничники задержали 12 нелегалов, среди которых 4 детей

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пограничной службы, в частности, 9 человек обнаружили сегодня ночью возле н.п. Малнов Львовской области в результате отработки информации, поступившей от оперативных подразделений.

«Нарушителей остановили во время преодоления ими заградительного забора, за 10 метров от границы. Среди ночных путешественников было пятеро взрослых и четверо детей. Двое мужчин, женщина и двое детей имели документы граждан Турции. Еще один мужчина, женщина и двое детей – граждан Армении. Все задержанные попали в Украину законным путем, однако дальше, рискуя в холодную погоду жизнью маленьких детей, решили перейти границу через леса, в обход пунктов пропуска», - отмечается в сообщении.

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Кроме того, сегодня утром пограничный наряд отдела «Косино» Мукачевского отряда задержал трех нелегалов – граждан Камеруна, Кот-д Ивуара и Гвинеи. Двое из нарушителей не имели никаких документов, еще один имел вид на жительство в Украине.