Нафтогаз просит Газпром дать технологический газ в кредит

НАК «Нафтогаз Украины» направила письмо ОАО «Газпром» с просьбой предоставить в кредит технологический газ для возобновления транзита российского газа через территорию Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины" Олег ДУБИНА сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Вчера мы отправили, учитывая, что нет соглашения на год, временное техническое соглашение до 1 февраля, по которому будет понятно, как работает ГТС. Также мы отметили, чтобы не было взаимных обвинений, что нам нужен технологический газ; учитывая, что цена не урегулирована на транзит и на газ, попросили в виде технологического кредита занять, или как угодно. Пока ответа нет», - сказал О. ДУБИНА.

При этом он добавил, что на сегодня «газотранспортная система работает в спокойном состоянии».

Также О.ДУБИНА отметил, что на сегодня Украина поднимает в сутки 197 млн. кубометров газа из ПХГ, 62 млн. кубометров составляет газ собственной добычи; а потребление составляет 195 млн. кубометров для населения и ТКЭ и 47 млн. кубометров для промышленности.

Также глава НАК отметил, что сегодня компания получила письмо из "Газпрома" с требованием возобновить экспорт газа в том же направлении, что и вчера, однако еще были добавлены 22 млн. кубометров для транспортировки на ГИС «Ужгород» в Словакию. Однако, по его словам, компания не имеет технической возможности транспортировать этот объем газа, чтобы не привести к разбалансировке ГТС.

Вместе с тем О.ДУБИНА опроверг обвинение российской стороны в том, что якобы в ГТС Украины нет технологического газа. «Технологический газ в трубах никуда не улетучился, он есть», - добавил он.

Глава компании подчеркнул, что «у нас нет обязательств перед европейскими странами поставлять им газ. Не мы останавливали газ, и мы это доказали Евросоюзу».

О.ДУБИНА также отметил, что в переговорном процессе с ОАО «Газпром» «по цене нет никаких позитивных результатов».