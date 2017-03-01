На Харьковщине спасатели присоединились ко всемирному флешмобу (видео)
12:25, 01 марта 2017Общество
1378
Сотрудники ГСЧС в Харьковской области приняли участие во флешмобе #22PushUpChallenge.
Они передали эстафету спасателям Луганской области / Скриншот
Видеозапись отжиманий спасатели опубликовали в Facebook.
Читайте также"Эстафета принята": нацгвардейцы поддержали флешмоб #22PushupChallenge (видео)
Пожарные отжались 22 раза и передали эстафету своим коллегам из ГУ ГСЧС Украины в Луганской области.
Как известно, флешмоб 22 Pushup Challenge был основан в 2016 году в США и стал популярным в разных странах мира, в том числе в Украине. Его цель - поддержать участников боевых действий с посттравматическим синдромом, поддержка воинов и закалка тела.
Участники флешмоба в течение 22 дней отжимаются от пола 22 раза перед видеокамерой и передают эстафету дальше.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter