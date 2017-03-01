На Харьковщине спасатели присоединились ко всемирному флешмобу (видео)

Видеозапись отжиманий спасатели опубликовали в Facebook.

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Пожарные отжались 22 раза и передали эстафету своим коллегам из ГУ ГСЧС Украины в Луганской области.

Как известно, флешмоб 22 Pushup Challenge был основан в 2016 году в США и стал популярным в разных странах мира, в том числе в Украине. Его цель - поддержать участников боевых действий с посттравматическим синдромом, поддержка воинов и закалка тела.

Участники флешмоба в течение 22 дней отжимаются от пола 22 раза перед видеокамерой и передают эстафету дальше.