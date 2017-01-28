22PushupChallenge: Парубий отжался 22 раза в поддержку ветеранов АТО (видео)

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий присоединился к флешмобу #22PushupChallenge и отжался 22 раза на поддержку ветеранов АТО. Соответствующее видео спикер парламента опубликовал на своей странице в Facebook.

Парубий, отжавшись 22 раза, передал эстафету батальону Нацгвардии имени Кульчицкого.

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«...принял участие в флеш-мобе #22pushupchallenge в знак солидарности с украинскими воинами-участниками войны на Донбассе. Передаю эстафету воинам и ветеранам Батальон имени генерала Кульчицькогоо», - написал Парубий.

Как сообщал УНИАН, независимо от ранга и подразделения украинские военные подхватывают инициативу #22PushupChallenge на поддержку бойцов, которые вернулись из зоны боевых действий и борются с посттравматическим синдромом.