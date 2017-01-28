#22PushupChallenge: Парубий отжался 22 раза в поддержку ветеранов АТО (видео)
Спикер парламента присоединился к флешмобу #22PushupChallenge.
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий присоединился к флешмобу #22PushupChallenge и отжался 22 раза на поддержку ветеранов АТО. Соответствующее видео спикер парламента опубликовал на своей странице в Facebook.
Парубий, отжавшись 22 раза, передал эстафету батальону Нацгвардии имени Кульчицкого.
Читайте такжеТворческий подход к флешмобу: моряки ВМС отжались 22 раза, образовав герб Украины и якорь (видео)
«...принял участие в флеш-мобе #22pushupchallenge в знак солидарности с украинскими воинами-участниками войны на Донбассе. Передаю эстафету воинам и ветеранам Батальон имени генерала Кульчицькогоо», - написал Парубий.
Как сообщал УНИАН, независимо от ранга и подразделения украинские военные подхватывают инициативу #22PushupChallenge на поддержку бойцов, которые вернулись из зоны боевых действий и борются с посттравматическим синдромом.