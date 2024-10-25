180-я миссия на передовую: БФ молодежной инициативы 'Надежда' обеспечил оборудованием стабпункты на востоке

Благотворительный фонд молодежной инициативы "Надежда" совместно с партнерами осуществил 180-ю гуманитарную миссию на передовую. На этот раз помощь получили подразделения Сил обороны на Купянском, Покровском и Кураховском направлениях. Благотворители доставили еще 10 новых аппаратов для непрямого массажа сердца Easy Pulse (Швейцария), а также системы обогрева пациентов Warm для стабилизационных медицинских пунктов. В целом команда "Надежды" передала уже 60 таких аппаратов в медучреждения вдоль линии соприкосновения.

Об этом рассказал председатель наблюдательного совета БФ "Надежда", первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Валерий Дубиль.

"В условиях войны каждая секунда на счету, поэтому у военных должно быть все необходимое для спасения жизни. Устройства непрямого массажа сердца Easy Pulse, которые мы передали, обеспечивают эффективную реанимацию и значительно повышают шансы на выживание. Этот аппарат работает по технологии компрессии, он обеспечивает давление на грудную клетку, помогая поддерживать кровообращение у раненых. Более 50 таких аппаратов уже спасают жизни раненых воинов в разных точках линии соприкосновения, и мы продолжаем доставлять на передовую это критическое оборудование", - добавил Валерий Дубиль.

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Волонтеры также передали дроны, старлинки, генераторы, зарядные станции, витамины и другое критически важное оборудование. Гуманитарная миссия фонда "Надежда" охватила такие населенные пункты: Песочин, Чугуев, Изюм, Славянск, Доброполье, Андреевка, Покровск.

"Мы вместе с нашими партнерами, компанией Эпицентр и семьей Галины и Александра Герег, продолжаем миссию - спасать жизни. Благодаря совместным усилиям мы обеспечиваем стабилизационные пункты на линии фронта аппаратами для сердечной реанимации Easy Pulse. Прилагаем все усилия, чтобы предоставить военным все необходимое для поддержания их здоровья и сохранения их жизней в борьбе за свободу Украины", - отметил Валерий Дубиль.

Он выразил благодарность волонтерам фонда и партнерам, которые системно помогают собирать гуманитарный груз.

"Фонд "Надежда" продолжает свою миссию - спасать жизни и помогать военным. Я искренне благодарю всех партнеров и друзей фонда за поддержку: Благотворительному фонду Дениса Парамонова, Revival Foundation, EDG-Group и Святославу Нечипоренко, Анатолию Шкрибляку, Борису Козырю, Игорю Коржу и Алексею Юренко, Юлии Богатыревой и компании Art Blanche, Алексею Омельяненко, Наталье Некрасовой, Объединению "Украина Помощь Брайтшайд им. Св. Лаврентия", Игорю Кучеренко, компании Harwind и всем нашим партнерам. Ежедневно благодаря нашей общей поддержке наши защитники получают шанс на спасение и возвращение домой. Мы верим в силу единства, которая приближает нас к победе, и не остановимся, пока не наступит мир на украинской земле!" - резюмировал Валерий Дубиль.