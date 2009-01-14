Мировые цены на нефть повысились

... до 37,8-44,8 долларов за баррель

Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 13 января 2009 г. на ведущих нефтяных биржах повысились. Официальные цены нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составили: - в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 44,83 (+1,92) долл./барр.; - в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 37,78 (+0,19) долл./барр.

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