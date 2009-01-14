Газпром: наш транзитный газ раскраден

«Газпром» заявляет, что Украина требует передать ей 140 млн. кубометров газа для восполнения транзитных объемов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Москве сказал официальный представитель ОАО «Газпром» Сергей КУПРИЯНОВ.

«Сегодня мы получили сообщение от украинской компании о том, что для обеспечения транзита мы должны им подать как минимум 140 млн. кубометров газа для восполнения транзитных объемов», - сказал С.КУПРИЯНОВ.

В то же время он убежден, что газ европейским потребителям должен начать поступать немедленно после открытия его транспортировки с территории России. По его словам, заявления украинской стороны о том, что для этого необходимо 36 часов, безосновательны.

«Это может означать только одно – что наш российский газ, который находится в транзитном газопроводе Украины, раскраден», - считает он.

В свою очередь заместитель главы правления ОАО «Газпром» Александр МЕДВЕДЕВ сообщил, что согласно полученной от украинской стороны информации, украинская ГТС работает в режиме, ориентированном на поставки газа сугубо внутренним потребителям. На пресс-конференции он зачитал документ, который, по его словам, прислан украинской стороной, где говорится, что для перестройки работы ГТС Украины в транзитном направлении необходимо согласовать технические условия передачи газа и получить гарантии на продолжительное время работы ГТС для осуществления транзита российского газа.

А.МЕДВЕДЕВ подчеркнул, что сложно понять требования украинской стороны, так как существует долгосрочный контракт на поставки газа по всем транзитным направлениям.

Кроме этого, он утверждает, что Украина требует подать для внутреннего потребления 76,6 млн. кубометров газа через пункты, которые никакого отношения не имеют к экспорту газа.

При этом он добавил, что на сегодняшний день нет соответствующего договора о поставках.

«Это предварительное условие начала транзита газа. 140 млн. кубометров туда, 76 млн. кубометров сюда и еще какие-то гарантии», - подчеркнул он.