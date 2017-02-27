В Харьков ворвется резкое потепление

Во вторник, 28 февраля, - пасмурно, ночью небольшой дождь, +1°, днем ожидается +6°, передает Status quo.

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В среду, 1 марта, – пасмурно. Ночью прогнозируется +1°, днем +11°.

В четверг, 2 марта, – пасмурно, днем возможен небольшой дождь. Ночью +3°, днем +11°.

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что в понедельник на западе и юго-западе ожидается до +8+13. На востоке еще холодновато - +1+5 градусов. В Киеве +6+8 градусов тепла.