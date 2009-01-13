МВД Украины усилит охрану ГТС

Подразделения Министерства внутренних дел Украины в пределах своей компетенции усилят охрану отечественной газотранспортной системы с тем, чтобы предотвратить какие-либо инциденты.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины.

Как отметили в ДСО, "для реализации требований Президента будет разработан соответствующий план действий, мероприятий по усилению безопасности на ГТС", чтобы не допустить несанкционированных "врезок" в газовые трубопроводы и тому подобное.