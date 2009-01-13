Погода на 14-18 января

13-15 января в связи с оттепелью в горах Закарпатской области существует опасность схождения снежных лавин.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра.

14 января на территории Украины переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, на востоке до 13° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла; на крайнем юге страны ночью 1-6° мороза, на южном побережье Крыма 1-3° тепла, днем 4-9° тепла; в Карпатах ночью 11-16° мороза, днем 1-6° мороза.

15-16 января сохранится облачная с прояснениями погода. Небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, местами налипание мокрого снега, слабый гололед (в Крыму, а 15 января и в южных областях дождь). В Украине местами туман, на дорогах гололедица. Ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура в южной части 15 января ночью 1-6° тепла, днем 4-9°, в Крыму до 12° тепла, 16 января понижение температуры (за исключением Крыма) на 3-5°; на остальной территории ночью от 1° тепла до 4° мороза, 15 января в восточной части до 7° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

17- 18 января пройдет небольшой и умеренный снег, 17 января в южной и восточной части, 18 января в Крыму мокрый снег с дождем, только 18 января в западных областях без существенных осадков. Температура 17 января на протяжении суток 2-7° мороза, в Карпатах до 10° мороза, на юге и востоке от 1° мороза до 5° тепла (днем в Крыму 3-8° тепла); 18 января ночью 4-10° мороза, в Карпатах до 15°, днем 2-8° мороза, в Крыму около 0°.

В Киеве и области 14 января ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром слабый туман. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 5-7° мороза, днем 0-2° тепла. По области - переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

15-16 января - облачно с прояснениями. Небольшие осадки в виде мокрого снега, 15 января с дождем. Местами туман, налипание мокрого снега, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем от 2° мороза до 3° тепла.

17- 18 января - небольшой снег. Температура 17 января на протяжении суток 2-7° мороза; 18 января ночью 5-10°, днем 3-8° мороза.