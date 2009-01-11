Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил Кировоградскую и Запорожскую области с 70-й годовщиной со дня их образования.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

“Кировоградщина - географическое сердце Украины, исконный край гордых и работящих степовиков-хлеборобов, край казацкой славы”, - отметил В.Ющенко обращаясь к жителям Кировоградской области, и добавил: “Ваша земля всегда щедро питала украинский национальный дух. Здесь засияли таланты корифеев театра Марка Кропивницкого, Ивана Карпенка-Карого, Николая Садовского, Панаса Саксаганского, Марии Заньковецкой. Кировоградщина дала Украине государственного деятеля и писателя Владимира Винниченко, прозаика Юрия Яновского, поэта Евгения Маланюка, философа Дмитрия Чижевского, выдающегося педагога Василия Сухомлинского”.

Как подчеркнул глава государства, “сегодня область уверенно принимает участие в строительстве независимой Украины, делает значительный взнос в укрепление ее экономического потенциала”.

Он выразил глубокую благодарность всем жителям Кировоградщины за вдохновенный, самоотверженный труд, богатые урожаи, производство передовой техники, за развитие науки и образования и заботу об украинских культурных традициях.

Обращаясь к жителям Запорожской области В.Ющенко отметил: “Ваш край занимает особое место в истории Украинского народа. Запорожская Сечь была источником и оплотом нашей государственности, формирования героического духа нации. Победы казацкой эпохи в самые тяжелые времена вдохновляли на борьбу за честь и свободу Отчизны миллионы украинцев - потомков Дмитрия Вишневецкого, Северина Наливайко, Петра Сагайдачного, Богдана Хмельницкого, Петра Дорошенко, Ивана Мазепы и Петра Калнишевского”.

“Запорожье - это не только военная доблесть Украины, но и наша трудовая слава. Символами промышленного могущества страны всегда будут ДнепроГЭС и «Запорожсталь», «Днепроспецсталь» и «Мотор-Сич», крупнейшая в Европе Запорожская АЭС и другие флагманы национальной промышленности”, – заметил Президент и подчеркнул, что гордится людьми, которые в тяжелых условиях возводили и возрождали эти индустриальные гиганты. “Глубочайшее уважение и благодарность выражаю запорожцам, которые сегодня своим настойчивым трудом поддерживают и преумножают славные традиции края, делают значительный взнос в экономическое, научно-образовательное и культурное развитие независимой Украины”, - отметил глава государства.

В.Ющенко пожелал жителям Кировоградской и Запорожской областей крепкого здоровья, счастья, благополучия и процветания, новых достижений во имя Родины.