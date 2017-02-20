"Филиал российской сказки – Емеляленд": журналисты показали фото имения экс-регионала Бойко

Об этом сообщает проект журналистских расследований BIHUS.info на своей странице в Facebook.

«Емеляленд какой-то. Можно вывести Бойко из русского мира, но как вывести русский мир с Бойко?

Это филиал русской народной сказки под Киевом – уже почти достроенное поместье обладателя вышек Юрия Бойко», – говорится в сообщении.

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«Все традиционно. Полтора гектара, перекрыт выход к воде. Есть только один вопрос - что это за бетонный забор? Где плетень?», – иронизируют журналисты проекта.

Напомним, согласно поданной в октябре 2016 года Бойко декларации, его зарплата в 2015 году по основному месту работы в парламенте составила 79 тысяч 508 гривен.

Еще он задекларировал средства для обеспечения депутатской деятельности в размере 80 тысяч 599 гривен. Среди дохода также пенсия в сумме 17 тысяч 31 гривна и более 40 тысяч гривен процентов от банков. На банковских счетах Бойко 31 385 тысяч долларов и больше 650 гривен. Также он имеет наличными 25 тысяч долларов, 15 тысяч евро и 30 тысяч гривень.