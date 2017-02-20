Полтава присоединилась к #22PushupChallenge (фоторепортаж)

Цель всемирного флешмоба #22PushupChallenge - обратить внимание на социальные и психологические проблемы ветеранов войны после возвращения домой.

Акция была начата в Соединенных Штатах, но стала популярной и в Украине. Участники флешмоба стараются обратить внимание общества на ветеранов, которые пострадали во время боевых действий на Донбассе.

К акции присоединились, в частности, секретарь СНБО Украины Александр Турчинов, начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко, председатель Киевской ОГА Виталий Кличко, председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко.