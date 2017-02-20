Полтава присоединилась к #22PushupChallenge (фоторепортаж)
05:49, 20 февраля 2017Общество
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В Полтаве 19 февраля около сотни человек отжались от земли во время флешмоба #22PushupChallenge в поддержку бойцов АТО. Также был проведен сбор средств на лечение военнослужащего Игоря Бахмута.
Около сотни желающих в Полтаве поддержали ветеранов АТО отжиманиями / Фото УНИАН
Цель всемирного флешмоба #22PushupChallenge - обратить внимание на социальные и психологические проблемы ветеранов войны после возвращения домой.
Акция была начата в Соединенных Штатах, но стала популярной и в Украине. Участники флешмоба стараются обратить внимание общества на ветеранов, которые пострадали во время боевых действий на Донбассе.
К акции присоединились, в частности, секретарь СНБО Украины Александр Турчинов, начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко, председатель Киевской ОГА Виталий Кличко, председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко.
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