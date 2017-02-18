На Сумщине в результате пожара в воинской части погибли двое солдат

Пожар произошел в воинской части, где находится 16-й батальон 58-й бригады Вооруженных сил Украины, передает 5 канал со ссылкой на собственные источники.

Загорелся шатер, в котором находились армейцы. Двое военных погибли, еще один с ожогами доставлен в больницу.

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Факт пожара и гибели людей в Глухове подтвердили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

По словам ГСЧС, сообщение о пожаре поступило к ним примерно в 13:00 в субботу.

Пожар уже удалось ликвидировать. Причины сейчас выясняют.