На Сумщине в результате пожара в воинской части погибли двое солдат
16:06, 18 февраля 2017Общество
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В Глухове Сумской области в результате пожара в воинской части 52-й бригады произошел пожар, в результате которого есть погибшие среди солдат.
В результате пожара погибли двое военных / dnl.com.ua
Пожар произошел в воинской части, где находится 16-й батальон 58-й бригады Вооруженных сил Украины, передает 5 канал со ссылкой на собственные источники.
Загорелся шатер, в котором находились армейцы. Двое военных погибли, еще один с ожогами доставлен в больницу.
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Факт пожара и гибели людей в Глухове подтвердили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
По словам ГСЧС, сообщение о пожаре поступило к ним примерно в 13:00 в субботу.
Пожар уже удалось ликвидировать. Причины сейчас выясняют.
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