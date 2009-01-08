Путин: если Украина пойдет на $470, транзит возможен за $3-4
20:14, 08 января 2009Общество
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Рыночная цена - рыночная ставка
Председатель правительства РФ Владимир ПУТИН заявляет, что Украина должна платить за газ рыночную цену.
Как передает ИТАР-ТАСС, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции для иностранных СМИ.
Россия в этом случае будет готова платить рыночную транзитную ставку, сказал В.ПУТИН.
Российский премьер сообщил, что рыночной транзитной ставкой сегодня является 3-4 доллара, а рыночной ценой за газ является 470 долл. в первом квартале 2009 года. По такой средней цене, заявил он, получают газ в первом квартале этого года страны, сопредельные с Украиной.
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