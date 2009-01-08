Путин: если Украина пойдет на $470, транзит возможен за $3-4

Председатель правительства РФ Владимир ПУТИН заявляет, что Украина должна платить за газ рыночную цену.

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции для иностранных СМИ.

Россия в этом случае будет готова платить рыночную транзитную ставку, сказал В.ПУТИН.

Российский премьер сообщил, что рыночной транзитной ставкой сегодня является 3-4 доллара, а рыночной ценой за газ является 470 долл. в первом квартале 2009 года. По такой средней цене, заявил он, получают газ в первом квартале этого года страны, сопредельные с Украиной.