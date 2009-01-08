«Киевэнерго» переходит на аварийный запас мазута

АК «Киевэнерго» вынужденная перейти на использование аварийного запаса мазута для работы станций из-за двукратного снижения давления газа на киевских ТЭЦ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании, такие меры дадут возможность удержать минимальный уровень отопления в столице и сохранить от разрушения оборудование ТЭЦ.

В «Киевэнерго» отмечают, что при существующем низком уровне давления газа, мазута хватит в ТЭЦ-5 на 4 суток, в ТЭЦ-6 на 10 суток. При последующем снижении давления газа эти сроки могут быть сокращены.

В компании заверяют, что руководство «Киевэнерго» работает в чрезвычайном режиме с целью как можно быстрее решить проблему нормативной работы ТЭЦ и ведет переговоры со всеми заинтересованными сторонами.

В компании сообщают, что 6 января в 00.44 газоснабжающие предприятия сократили поставки природного газа на ТЭЦ АК «Киевэнерго», ссылаясь на отсутствие выделенных объемов на январь. При этом потребление газа на ТЭЦ-5 сократилось до 151 тыс. м3/час. при давлении 3,5 кгс/см2, на ТЭЦ-6 – до 125 тыс. м3/час. с давлением 2,1 кгс/см2. В 17.50 снабжение газа сократилось уже до 146 тыс. м3/час. на ТЭЦ-5 и до 117 тыс. м3/час. на ТЭЦ-6. С целью предотвращения аварийных режимов АК «Киевэнерго» начала использование мазута в объемах 20 т/час. на каждой ТЭЦ. В 20.35 снабжение газа сократилось до 138 тыс. м3/час. на ТЭЦ-5 и до 110 тыс. м3/час. на ТЭЦ-6.

7 января в 08.44 начался очередной этап сокращения объемов природного газа: до 127 тыс. м3/час. на ТЭЦ-5 и до 98 тыс. м3/час. на ТЭЦ-6. Использование мазута, как резервного топлива, достигло 27 т/час. на каждой ТЭЦ. В 09.58 объема газа на ТЭЦ уменьшились до 83 тыс. м3/час. Температуру теплоносителя на уровне 64° С на ТЭЦ-5 и 68° С на ТЭЦ-6 удается поддерживать за счет использования мазута, запасы которого предназначены для чрезвычайных ситуаций.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря 2008 г. АК “Киевэнерго” была вынуждена прекратить горячее водоснабжение административных зданий, жилых домов зоны теплоснабжения ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 из-за снижения поставок газа ДК “Газ Украины”, перед которой компания имела многомиллионный долг за газ.

В компании отметили, что к таким шагам привело отсутствие денежных поступлений от КГГА на компенсацию разницы между экономически обоснованными расходами на производство и тарифом на тепловую энергию.

Утром 14 декабря "Киевэнерго" возобновило горячее водоснабжение, поскольку ДК "Газ Украины" повысила давление газа на киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

Как заверяли в КГГА, по состоянию на 25 декабря 2008 г. из городского бюджета теплопоставляющим предприятиям профинансирована субвенция на сумму 394,813 млн. грн. Эта сумма предназначена для возмещения потерь, связанных с реализацией тепловой энергии для населения по тарифам, более низким, чем экономически обоснованные расходы на ее производство, транспортировку и снабжение.

Как отмечалось в сообщении КГГА, энергокомпании города почти полностью – на 89,2% – рассчитались за потребленный на протяжении 11 месяцев 2008 года природный газ.

3 января 2009 года глава НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА заявил, что долг “Киевэнерго” в сумме приблизительно 800 млн. грн. остается непогашенным, однако и этой организации подача газа не ограничивается.