Шредер пообещал Путину достроить газопровод через два года

Газопровод Nord Stream ("Северный поток") вступит в строй в октябре 2011 года, сообщил председатель комитета акционеров компании-оператора проекта Nord Stream AG Герхард Шредер.

"Мы абсолютно уверены, что если мы будем следовать так плану и закону, то в октябре 2011 года этот газопровод вступит в строй", - сказал Шредер на встрече с премьером РФ Владимиром Путиным в Константиновском дворце в пригороде Петербурга Стрельне.

Он отметил, что Nord Stream - чрезвычайно важный проект для обеспечения энергетической безопасности не только Германии, но и всей Европы. При этом этот газопровод является не заменой уже существующих газопроводов, а дополнением к ним, добавил Шредер.

Газопровод "Северный поток" (Северо-Европейский газопровод, Nord Stream) планируется проложить по дну Балтийского моря от России (Выборг) до Германии (Грайфсвальд). Первую нитку газопровода протяженностью около 1,2 тысячи километров с годовой пропускной способностью 27,5 миллиарда кубометров предполагается ввести в 2010 году. Работы по строительству второй ветки должны быть завершены к 2012 году.

Оператором проекта является компания Nord Stream AG, доля российского "Газпрома" в которой составляет 51%.

РИА "Новости"