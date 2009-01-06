Бельгийский порт в состоянии обеспечить газом Западную Европу

Бельгийский порт Зеебрюгге заявляет о способности его газового терминала обеспечить потребности в газе стран Западной Европы.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе со ссылкой на бельгийское информационное агентство Belga, об этом заявил администратор порта Зеебрюгге Йоахим КОЭНС.

«Благодаря диверсификации путей поставок и увеличению возможностей для хранения сжиженного газа, Зеебрюгге способен обеспечить потребности Западной Европы», - цитирует агентство представителя порта.

На сегодняшний день газовый терминал Зеебрюгге получает сжиженный газ кораблями из Катара, а также обеспечивает работу двух газопроводов, которые поставляют газ из Великобритании и Норвегии.

Заявление представителя бельгийского порта сделано на фоне наибольшего за все годы кризиса между Украиной и Россией, связанного с поставками газа, что уже привело к отключению ряда стран от российского газа.

Как сообщал УНИАН, поставки газа были прекращены в Болгарию, Хорватию и Турцию. Румыния ощутила снижение поставок газа на 75%, Венгрия – на 20%, Австрия – на 10%. Кроме того, Чехия заявила о сокращении объемов поставок газа через Украину на 75%, Польша – на 15%.