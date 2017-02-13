"Нет времени выяснять отношения": в НОТУ прокомментировали конфликт среди организаторов "Евровидения-2017"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом представители НОТУ сказали во время брифинга по поводу заявления части команды НОТУ о прекращении работы в оргкомитете конкурса.

"Я не знаю, по крайней мере по состоянию на сейчас, ни одного человека, который бы ушел с проекта из тех людей, которые занимаются производственной частью и телевизионным шоу", - сказал заместитель генерального директора НОТУ Павел Грицак и выразил благодарность ивент-команде.

Он отметил, что проходили определенные дискуссии, в частности, и с этой командой, которая занималась событиями, - относительно места проведения определенных мероприятий конкурса.

На вопрос, будет ли формироваться новая команда, Грицак отметил, что в настоящее время речь идет лишь о сообщениях в соцсетях, но официальных заявлений нет. "На вакантные места, которые появятся, мы будем искать других людей. Более того, мы будем спрашивать совета, в частности, у команды, которая занималась событием, - кого они могли бы посоветовать", - сказал представитель НОТУ.

Говоря, в частности, об исполнительном продюсере "Евровидения-2017" Виктории Романовой, он отметил, что это, в определенной степени, "потеря в команде "Евровидения", но мы должны двигаться дальше".

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"Во второй половине декабря прошлого года я был приглашен как антикризисный менеджер... Возможно, были какие-то жесткие шаги или интенсивная работа, но учитывая то, сколько времени у нас остается до старта "Евровидения", мы должны каждый день принимать определенные решения", - сказал Грицак.

Он также отметил, что в письме работников, которые заявили о выходе из проекта, он не увидел конкретных названий тендеров или процессов. "Но я готов с завтрашнего дня выслушать и учесть это все", - сказал заместитель гендиректора.

В свою очередь, временно исполняющая обязанности председателя правления НОТУ Анна Бычок заметила, что НОТУ является вещателем-организатором "Евровидения" и есть конкретные сроки выполнения соответствующего условия соглашения. "У нас нет времени выяснять отношения", - сказала она.

Бычок добавила: "Почему Блощинский (ивент-менеджер Денис Блощинский - УНИАН), Харебин (исполнительный продюсер "Евровидения-2017" Александр Харебин - УНИАН) должен иметь презентации, идут ли вовремя сроки проведения тендеров? На самом деле график утверждается Европейским вещательным союзом. Действительно, говорим то, что есть задержка... в проведении тендеров. Но мы это упущение должны догнать и конкурс должны провести".

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Кроме того, она добавила, что никаких официальных заявлений об увольнении к ней, как к руководителю, не поступило. "Наши работники, которые являются штатными работниками, - они остаются работать. Трое людей - Харебин, Асман (коммерческий директор НТКУ Ирина Асман) и Романова - я сегодня с Викторией Романовой провела еще раз переговоры - они остаются, у нас есть огромные международные проекты, они остаются работать. Будет желание работать на песенном конкурсе "Евровидение" - просим, пожалуйста, приходите", - сказала Бычок.

Как сообщалось, ранее сегодня часть работников "Национальной общественной телерадиокомпании Украины", которая работала над организацией "Евровидения-2017" в Киеве, заявили о выходе из проекта.

Согласно их заявлению, причиной такого решения является конфликт с новым фактическим руководителем конкурса. "В декабре после обеспечения нашей команды подтверждением от ЕВС о том, что "Евровидение-2017" действительно состоится в Киеве, у нас забрали наши полномочия, назначив нового фактического руководителя конкурса в Украине, которого наделили полным контролем всех аспектов "Евровидения" в Украине. Это назначение и действия, которые его сопровождали, остановили на два месяца работу над проектом, работа нашей команды была полностью заблокирована", - говорится в заявлении.

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По мнению авторов заявления, новым руководством песенного конкурса не было проведено ни одного реального действия для реализации проекта в нужные сроки. Кроме того, они указали на "отсутствие прозрачности при принятии решений по ключевым направлениям работы, отсутствие юридических обязательств перед привлеченными к работе над конкурсом специалистами, срыв сроков проведения тендеров". "Все это, на наш взгляд, мешает качественной и своевременной подготовке к проведению конкурса в Украине", - подчеркивается в заявлении.

В то же время вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко заявил, что никакие кадровые изменения не повлияют на качество проведения Украиной песенного конкурса «Евровидение-2017».

По его словам, подготовка к «Евровидению-2017» осуществляется в плановом режиме.

«Для проведения песенного конкурса правительство выделило 455 млн грн из государственного бюджета, а город Киев – 200 млн грн, принят устав НОТУ, ряд правительственных постановлений и другие необходимые решения на всех уровнях. Национальная общественная телерадиокомпания Украины как вещатель-организатор «Евровидения-2017» в тесном сотрудничестве с Европейским вещательным союзом реализовывают совместный план действий по подготовке к песенному конкурсу. Несмотря на ряд проблем, которые были накоплены за предыдущий период, сегодня найдены ключевые решения, созданы условия для эффективного выполнения НОТУ всех задач в рамках подготовки к «Евровидению-2017»», - заверил вице-премьер.