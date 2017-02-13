Часть организаторов "Евровидения-2017" покинула проект из-за конфликта с руководством НТКУ

"Мы, команда "Евровидения", для которых этот Конкурс стал не только частью нашей работы, но и частью жизни, официально сообщаем, что мы оставляем этот проект и прекращаем работу над подготовкой к проведению Конкурса", - говорится в заявлении, передает Украинская правда.

Причиной такого решения назван конфликт с руководством НТКУ.

Читайте такжеЕвровидение-2017: названы имена победителей второго полуфинала национального отбора (видео)

"В декабре после обеспечения нашей команды подтверждением от ЕМС о том, что "Евровидение-2017" действительно состоится в Киеве, у нас забрали наши полномочия, назначив нового фактического руководителя Конкурса в Украине, которого наделили полным контролем всех аспектов "Евровидения" в Украине. Это назначение и действия, которые его сопровождали, остановили на два месяца работу над проектом, работа нашей команды была полностью заблокирована", - сказано в заявлении.

Также указывается, что за это время, "кроме презентации результатов работы нашей команды, проведенной за период сентябрь–декабрь 2016 года, новым руководством Конкурса не было проведено ни одного реального действия для реализации проекта в нужные сроки".

В уходящей команде заявили, что "не могут принять подобное назначение и не видят возможности продолжать свою работу в проекте по подготовке и проведению "Евровидения" в Украине".

В то же время, один из менеджеров, который был в составе команды по подготовке "Евровидения" Денис Блощинский на своей странице в Facebook обнародовал список подписантов этого заявления.