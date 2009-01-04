Газпром: кому важна ситуация с поставками газа в Украину?

К сожалению, пока никаких изменений в отношении поставок газа для потребителей Украины нет, заявил в эфире телеканала "Вести" официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов. "Несмотря на то, что Газпром в эти праздничные выходные дни продолжает работать, наши украинские коллеги на переговоры так и не прибыли, несмотря на все заявления о готовности продолжить переговоры", - отметил он. "Поэтому в настоящее время, в отсутствие контракта на поставку газа для потребителей Украины, эти поставки не осуществляются. При этом объемы газа для транзита европейским потребителям идут в точном соответствии с их заявками", - подчеркнул официальный представитель газового холдинга.

Он добавил: "То, что украинская сторона не прилагает никаких усилий к разрешению этой кризисной ситуации в то время, как Газпром продолжает искать возможности для решения этой проблемы, заставляет задуматься о том, кому вообще больше важна ситуация с поставками газа в Украину и кто больше заботится об украинских потребителях".

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