Днепровский планетарий отметит юбилей падения одного из крупнейших метеоритов мира

Об этом на пресс-конференции "Мост-Днепр" сообщил директор Днепровского планетария Сергей Лингавский.

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«Мы организовываем большой праздник для детей. На нем будет всё, как на настоящем Дне рождении: сам именинник, поздравления, клоуны, цирковое выступление, праздничный торт. После детского праздника в нас состоится специальная программа, которая называется «Наука из первых рук», где будут рассказывать об экспедициях поиска фрагментов метеорита», - сообщил он.

Справка: Празднование для детей начнется 12 февраля в 10:30 и будет длиться до 13:00. В 15:00 того же дня - начало программы «Наука из первых рук».