Днепровский планетарий отметит юбилей падения одного из крупнейших метеоритов мира
15:20, 10 февраля 2017Общество
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Днепровский планетарий отметит 70-летие падения Сихотэ-Алинского метеорита. Гости планетария смогут увидеть фрагмент этого небесного тела и даже подержать его в руках.
Гости планетария смогут увидеть фрагмент этого небесного тела / angiesdiary.com
Об этом на пресс-конференции "Мост-Днепр" сообщил директор Днепровского планетария Сергей Лингавский.
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«Мы организовываем большой праздник для детей. На нем будет всё, как на настоящем Дне рождении: сам именинник, поздравления, клоуны, цирковое выступление, праздничный торт. После детского праздника в нас состоится специальная программа, которая называется «Наука из первых рук», где будут рассказывать об экспедициях поиска фрагментов метеорита», - сообщил он.
Справка: Празднование для детей начнется 12 февраля в 10:30 и будет длиться до 13:00. В 15:00 того же дня - начало программы «Наука из первых рук».
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