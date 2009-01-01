Газпром взял сутки на то, чтобы оценить ситуацию с транзитом
19:21, 01 января 2009Общество
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Позицию объявил Куприянов
Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов в четверг в интервью телеканалу "Вести 24" сообщил, что "Газпром" в течение суток оценит ситуацию в связи с заявлениями компании "Нафтогаз Украины" о намерении сократить транзит российского газа в Европу.
"Мы сможем подвести соответствующие итоги завтра (в пятницу), во второй половине дня", - сказал Куприянов. Он предложил дождаться завтрашнего дня, чтобы оценить картину в целом.
Официальный представитель "Газпрома" сообщил, что украинская сторона не намерена допускать независимых аудиторов на газораспределительные станции (ГИС), находящиеся на их территории. Об этом в четверг "Нафтогаз Украины" проинформировал "Газпром", сказал Куприянов.
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