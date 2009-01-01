Нафтогаз сократил транзит газа в Европу – СМИ

"Нафтогаз Украины" сократил объемы транзита российского газа на 21 миллион кубометров в сутки, заявил глава НАК Олег Дубина. Слова Дубины цитирует сайт телеканала "Вести".

"Тот объем, который нужен для транспортировки, исключен из текущей подачи. Это 21 миллион кубометров в сутки", - сказал Дубина на пресс-конференции в Киеве. Это, по его словам, связано с необходимостью использовать указанный объем газа для обеспечения всего транзита в отсутствие подписанных контрактов. Также Дубина заявил, что "Нафтогаз" готов покупать газ по 235 долларов за тысячу кубометров. При этом, по его словам, стоимость транзита необходимо поднять с 1,7 до 1,8 долларов за тысячу кубометров на 100 километров. "Мы не могли на это согласиться, поскольку это дополнительная нагрузка на "Нафтогаз" порядка 500 миллионов долларов. Поэтому была предложена цена газа 235 при цене транзита 1,8. Это минимальные цифры, на которые мы могли согласиться. Поэтому каждая сторона осталась при своих предложениях", - пояснил он.

Дубина заявил, что украинская компания не выходила из переговорного процесса и готова в любое время продолжить переговоры с "Газпромом". Он вновь заявил, что "Нафтогаз" рассчитался за потребленный и закаченный российский газ в 2008 году. Отвечая на уточняющий вопрос, при каких условиях он готов лететь в Москву и продолжить переговоры, Дубина сказал: "Если я пойму, что не будет дополнительных затрат для "Нафтогаза" по транспортировке российского газа в Европу, я с удовольствием вылечу в Москву".

РИА новости