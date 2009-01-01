Газпром не намерен прощать Нафтогазу уже начисленные штрафы

Контракт на поставку газа Украине предусматривал автоматические начисление штрафных санкций, заявил официальный представитель “Газпрома” Сергей КУПРИЯНОВ в радиоэфире"Эхо Москвы".

"В соответствии с принципами контракта штрафные санкции должны были начисляться автоматически, без претензионной работы", - сказал он, отметив, что условия контракта предусматривали 3% штрафа за день просрочки платежей, сообщает РИА «Новости».

"Это четко написано в контракте, и у нас нет оснований юридических эту сумму прощать", - сказал С.КУПРИЯНОВ.

Также он заявил, что "Нафтогаз Украины" препятствует деятельности «РосУкрЭнерго».

"Деятельность "РосУкрЭнерго" "Нафтогазом" сейчас блокируется, он не дает им поднимать газ из подземных хранилищ. Таким образом, ни старая, ни новая схема поставок не действует", - сказал С.КУПРИЯНОВ, напомнив, что у "Газпрома" отсутствует контракт на поставки газа Украине в 2009 году.

"РосУкрэнерго" являлось посредником в схеме поставок газа в Украину в 2008 году.