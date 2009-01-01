В Украину пришли морозы

Завтра в Украине ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, на дорогах гололед. Ветер юго-западный с переходом в северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 6-11° мороза, в Карпатах, прикарпатских, центральных и восточных областях местами 13-16° мороза, днем 4-9° мороза, в Крыму ночью около 0°, днем 2-7° тепла, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

3-4 января – переменная облачность. Без существенных осадков, лишь в северной половине ночью и утром 3 января и днем 4 января местами небольшой снег. На дорогах гололед. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью в западных, Житомирской, Киевской, Винницкой, Одесской областях и в Крыму 8-13° мороза, на остальной территории 12-17°, днем 3-8° мороза; в восточной половине и в Карпатах местами ночью 20-22° мороза, днем 9-14°мороза; на Южном побережье Крыма ночью 3 января 0-5°, 4 января 4-9° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла.

5 января в северной половине, 6 января на Прикарпатье, а днем и на юге страны небольшой снег, в карпатском регионе умеренный. Температура 5 января в северных областях на протяжении суток 7-12° мороза, на остальной территории ночью 5-10° мороза, днем 2-7° мороза; 6 января ночью 14-19°, на северо-востоке местами 20-22°, днем 6-12° мороза; в южной части ночью 9-14° мороза, днем 3-8° мороза; на Южном побережье Крыма ночью 1-6° мороза, днем близко 0°.

В Киеве и области в пятницу ночью и утром ожидается небольшой снег. На дорогах гололед. Ветер будет преобладать северо-западный, 5-10 м/с. Температура на протяжении суток по области ночью 6-11° мороза, днем 4-9° мороза, в Киеве на протяжении суток 6-8° мороза.

3-4 января - без существенных осадков, лишь ночью и утром 3 января и днем 4 января местами небольшой снег. На дорогах гололед. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 8-13° мороза, днем 3-8° мороза; в Киеве ночью 9-11°, днем 5-7° мороза.

5 января - небольшой снег, 6 января - без существенных осадков. На дорогах гололед. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура 5 января на протяжении суток 7-12° мороза, 6 января ночью 12-17°, днем 6-11° мороза.