Газпром назвал причину провала газовых переговоров с Украиной
12:33, 01 января 2009Общество
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У делегации Нафтогаза нет полномочий...
Делегация "Нафтогаза", получившая 31 декабря от властей Украины указание прервать переговоры с "Газпромом", не располагала мандатом на подписание с российским холдингом контракта на поставку газа стране в 2009 году, сообщил в четверг официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов, пишут РИА Новости.
"Главная проблема не в том, что мы не сходимся в цене, а в том, что у украинской делегации не было мандата на подписание контракта", - сказал Куприянов на брифинге в центральном офисе "Газпрома".
Контракт с "Газпромом" Украина 31 декабря так и не подписала, в результате чего поставки газа ее потребителям были полностью прекращены с 10.00 мск 1 января.
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