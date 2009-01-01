Газпром назвал причину провала газовых переговоров с Украиной

Делегация "Нафтогаза", получившая 31 декабря от властей Украины указание прервать переговоры с "Газпромом", не располагала мандатом на подписание с российским холдингом контракта на поставку газа стране в 2009 году, сообщил в четверг официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов, пишут РИА Новости.

"Главная проблема не в том, что мы не сходимся в цене, а в том, что у украинской делегации не было мандата на подписание контракта", - сказал Куприянов на брифинге в центральном офисе "Газпрома".

Контракт с "Газпромом" Украина 31 декабря так и не подписала, в результате чего поставки газа ее потребителям были полностью прекращены с 10.00 мск 1 января.