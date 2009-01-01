Газпром готов продолжить переговоры о газе для Украины

"Газпром" призывает "Нафтогаз Украины"продолжить переговоры по контракту-2009 на поставку газа стране, но пока украинская делегация в "Газпром" не прибыла, заявил в четверг официальный представитель российского холдинга Сергей Куприянов, сообщают РИА Новости . "Мы призываем продолжить переговоры, но пока украинская делегация в "Газпром" не приехала", - сказал Куприянов на брифинге в центральном офисе компании.