В "ДНР" назвали дату похорон террориста "Гиви"
15:17, 08 февраля 2017Общество
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Похороны ликвидированного сегодня террориста Михаила Толстых («Гиви») пройдут в пятницу, 10 февраля.
Террориста похоронят 10 февраля / сайт боевиков
Об этом пишет главный интернет-ресурс донецких сепаратистов «ДАН» со ссылкой на пресс-службу администрации главаря «ДНР» Александра Захарченко.
«Похороны командира батальона «Сомали» состоятся в пятницу, 10 февраля», - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, утром в "ДНР" проинформировали об уничтожении главаря "батальона "Сомали" Михаила Толстых "Гиви".
По предварительным данным, был использован реактивный пехотный огнемет "Шмель".
Начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин подтвердил информацию об уничтожении боевика "Гиви".
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