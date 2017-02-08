В "ДНР" назвали дату похорон террориста "Гиви"

Похороны ликвидированного сегодня террориста Михаила Толстых («Гиви») пройдут в пятницу, 10 февраля.

Об этом пишет главный интернет-ресурс донецких сепаратистов «ДАН» со ссылкой на пресс-службу администрации главаря «ДНР» Александра Захарченко. «Похороны командира батальона «Сомали» состоятся в пятницу, 10 февраля», - говорится в сообщении. Читайте такжеРосСМИ: "Гиви" взорвали свои же Как сообщал УНИАН, утром в "ДНР" проинформировали об уничтожении главаря "батальона "Сомали" Михаила Толстых "Гиви". По предварительным данным, был использован реактивный пехотный огнемет "Шмель". Начальник Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин подтвердил информацию об уничтожении боевика "Гиви".

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