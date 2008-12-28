Пинзеник: если НБУ проведет эмиссию гривны, будет утрачено главное

Министр финансов Украины Виктор ПИНЗЕНИК предостерегает от необоснованной эмиссии национальной валюты. Такое мнение он высказал в своей статье в еженедельнике «Зеркало недели».

«Самое главное – покупательная способность денег сохранилась. Сохранилась на уровне, соответствующем объемам производства докризисного периода. Проблема только в том, что деньги в банках, а не у потребителей. То есть они пока не в том месте. Правильными инструментами экономической политики (центральные банки здесь главные) нужно дать этим деньгам возможность перейти к потребителям, восстановить мировое потребление», - говорит он.

В случае, если Нацбанк проведет эмиссию гривны, говорит министр, «будет утрачено главное – покупательная способность денег. А в этом случае возникнет болезненная перспектива выхода из кризиса в течение многих лет, через инфляцию. Мы уже это переживали. Хватит с нас плохого опыта. Надеюсь, у нас достаточно мудрости, чтобы не встать на этот губительный путь», - выразил надежду В.ПИНЗЕНИК.