Без 8 марта и 9 мая: представлен проект календаря новых выходных в Украине (инфографика)

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Так, Институт национальной памяти предлагает отмечать следующие государственные праздники, которые являются нерабочими днями: Шевченковский день – 9 марта; День памяти и примирения – 8 мая; День Конституции Украины – 28 июня; День Независимости Украины – 24 августа; День семьи – вторая пятница сентября; День защитника Украины – 14 октября.

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Кроме того, к ним прилагаются три традиционных праздника: Новый год – 1 января; Рождество Христово – 7 января; Пасха – один день.

Также в ИНП предлагают отказаться от переноса на понедельник праздничного дня, если он выпадает на выходные (не коснется лишь Рождества и Пасхи - УНИАН.).

"Отменяются выходные 8 марта, 1-2 мая", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Украине могут "декомунизировать" 8 марта и 9 мая: уже разработан проект закона "О государственных праздниках в Украине".